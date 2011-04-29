-SURİYE'DE İSYAN DİNMİYOR BEYRUT (A.A) - 29.04.2011 - Suriye resmi haber ajansı SANA, "silahlı terörist bir grubun" Dera kentinde 4 askeri öldürdüğünü duyurdu. SANA'nın haberinde, silahlı grubun ülkenin güneyindeki Dera kentinde bir kontrol noktasına saldırdığını, saldırganların 4 askeri öldürdüğünü, 2'sini de kaçırdığını belirtti. Suriye'de ayaklanmanın başladığı kent olan Dera, pazartesi gününden beri ordu kuşatması altında bulunuyor. -GÖSTERİCİLERE GÖZ YAŞARTICI GAZ- Güvenlik güçlerinin başkent Şam'ın bir semtinde göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı bildirildi. Suriyeli bir insan hakları eylemcisi, güvenlik güçlerinin Şam'ın Kanavet semtinde demokrasi yanlısı göstericilere müdahale ettiğini söyledi. Bu arada Suriye'nin orta kesimlerindeki Humus ile Hama kentlerinde, Akdeniz kıyısındaki Banyas kasabasında, doğudaki Kamışlı kasabasında ve Şam'ın Haraşa semtinde de gösteriler yapıldığı bildiriliyor.