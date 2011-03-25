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Dünya

SURİYE'DE İSYAN ATEŞİ YÜKSELİYOR ŞAM (A.A)

25 Mart 2011 16:18

-SURİYE'DE İSYAN ATEŞİ YÜKSELİYOR ŞAM (A.A) - 25.03.2011 - Suriye'nin Dera kentinde cuma namazından sonra yaklaşık 200 kişi yönetim karşıtı gösteri düzenledi.  Bir görgü tanığı, Dera'da cuma namazından sonra gösteri yapanların, "Dera sana kanımız, canımız feda olsun" sloganları attıklarını söyledi.  Reuters'ın haberinde, gizli polisin, göstericilerden 3'ünü tutukladığı belirtildi.  Suriye'nin başkenti Şam'da da güvenlik güçlerinin, ülkenin güneyindeki Dera kentinde düzenlenen gösterilere destek veren protestocuları dağıttığı kaydedildi. Bir görgü tanığı, onlarca kişinin de tutuklandığını belirtti. Suriye'nin Hama kentinde de hükümet karşıtı gösteri düzenlendiği bildirildi. El Cezire televizyonu, Hama'da binlerce kişinin Şam yönetimi karşıtı gösteri düzenlediğini duyururken, göstericilerin, Esad ailesinin bir an önce yönetimi bırakması yönünde sloganlar atıklarını aktardı. Öte yandan kanal, ülkenin güneyindeki illerden yüzlerce kişinin Dera kentine gitmeye çalıştığını kaydetti.

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