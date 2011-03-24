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Dünya

SURİYE'DE İSYAN ATEŞİ YAYILIYOR DERA (A.A)

24 Mart 2011 14:22

-SURİYE'DE İSYAN ATEŞİ YAYILIYOR DERA (A.A) - 24.03.2011 - Suriye'nin Dera kentindeki hastaneye, güvenlik güçleriyle çıkan çatışmalarda ölen en az 25 protestocunun cesedinin getirildiği bildirildi. Bir hastane yetkilisi Reuters ajansına yaptığı açıklamada, cesetlerin dün saat 17.00'de getirildiğini, cesetlerin hepsinde kurşun yarası bulunduğunu söyledi. Suriye'nin güneyindeki Dera kenti günlerdir hükümet karşıtı gösterilere sahne oluyor. -YEMEN'DE ASKERLER ARASINDA ÇATIŞMA- Görgü tanıkları ve hastane kaynakları, ülkenin güneydoğusundaki Mukalla bölgesinde askerler arasında çatışma çıktığını belirtti. Çatışmada  2'si muhafız alayından toplam 3 askerin yaralandığı bildirildi. Aynı bölgede önceki gün çıkan çatışmada iki asker ölmüştü.

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