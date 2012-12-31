Suriye'de işkence görmüş 30 ceset bulundu

Suriye'nin başkenti Şam'da Esed birlikleri ile muhalifler arasında yoğun çatışmaların yaşandığı Barzeh bölgesinde, işkence görmüş 30 ceset bulundu.

Suriye'de şiddet olayları yılın son gününde de devam ediyor. Suriye'nin başkenti Şam'daki Barzeh bölgesinde 30 ceset bulundu.

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Şam'ın Barzeh bölgesinde işkence görmüş 30 ceset bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, "Barzeh bölgesinde 30 ceset bulundu. Cesetler işkence izleri taşıyor ve kimlikleri henüz belirlenmedi" denildi.



Cesedi köpeklere atıldı



İngiliz Daily Mail gazetesi ise, Suriyeli muhaliflerin, Türkiye sınırına yakın Rasuleyn'de Hristiyan bir vatandaşı başını keserek öldürdükten sonra, cesedini köpeklere attıklarını ileri sürdü.

Haberde, 38 yaşındaki Hristiyan Andrei Arbaşe'nin muhalifler tarafından kaçırıldıktan sonra başı kesilerek öldürüldüğü belirtildi. Arbaşe'nin cesedinin ise köpeklere atıldığı iddia edildi.

Gazeteye konuşan Suriyeli bir rahibe, korkunç olayı anlattıktan sonra, Batı ülkelerini radikal İslamcılara gözyummakla suçladı.



Eşi hamile



Haberde başı kesilerek öldürülen ve cesedi aç köpeklere atılan 38 yaşınaki Andrei Arbaşe'nin yeni evlendiği ve eşinin hamile olduğu ifade edildi.