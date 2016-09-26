"Suriye'de IŞİD için savaştım, İlhami Balı takasla kurtarıldı; Türkiye Ahrar uş-Şam'a bin doçka verdi"

IŞİD militanı olduğu ileri sürülen El Muhammed El Kurdi, "Diyarbakır’da 5 Haziran 2015 günü HDP mitingine yapılan bombalı saldırıya ilişkin soruşturma dosyasında IŞİD’in kırmızı listede aranan ’sınır emiri’, ’Ebu Bekir’ kod adlı İlhami Balı’nın takasla kurtarıldığını" öne sürdü. Merkezleri İdlip’te olan cihatçı örgüt Ahrar uş-Şam’a Türkiye’nin de destek verdiğini iddia eden El Kurdi, 'Türkiye en son yaklaşık bir yıl önce Ahrar uş-Şam’a çok güzel bir destek yaptı. Bin tane doçka verdi' dedi.

BirGün'den Zeynep Yüncüler'in haberi şöyle:

İstanbul’da yaşıyor, bir işi var, çok rahat geçtiğini belirtiği sınırdan Suriye’ye gidebiliyor, tekrar Türkiye’ye geri dönebiliyor. Fırat Kalkanı Operasyonu (Cerablus operasyonu) sırasında boynundan yaralanıyor ve yakın zamanda İstanbul’da olan evine dönüyor. IŞİD’li El Muhammed El Kurdi evinde, BirGün’e çarpıcı iddialarda bulundu.

Konuşurken sürekli telefonu yanında olan El Kurdi sadece ‘mesenger’ üzerinden, şu anda Suriye’de bulunan IŞİD’li arkadaşları ile iletişim halinde olduğunu söylüyor. Sakin ve rahat bir tavırla ‘röportaj bitince ben de işime gidecem’ diyor. Konuşmaya başlıyoruz, anlatıkları dikkat çekici.

‘Cerablus’tan çekildik, direniş olmadı’

El Kurdi, TSK’nin cihatçı güçler ÖSO ve koalisyon güçler ile Cerablus’a girmesinden önce, Cerablus’tan çekildiklerini de belirtiyor ve şöyle devam ediyor: “Yalnız bu operasyonun dikkatinizi çektiyse, Joe Biden Türkiye’ye geldiği gün, Türkiye’nin Cerablus’a girmesi Amerika’ya olan dostluğunun göstergesi. Bunlara nasıl biatlı olduklarının göstergesi. Türkiye burada kendini büyük bir yanlışa soktu. Nasıl bir yanlışa düştü? Türkiye zaten Cerablus’a girdiği zaman IŞİD hiçbir direniş göstermeden geri çekildi. IŞİD’in çekilmesindeki en büyük sebep, Özgür Suriye Ordusu’nun, YPG’nin ile savaşmasını sağlamaktı. Ve ilk bir haftalık zamanda bu gerçekleşti. Türkiye Cerablus’a girdiğinde, Menbiç’e saldıracağını da söylemişti. Ve ilk bir haftadaki çatışmalardan sonra Amerika’nın desteği ile YPG ve Amerika’nın verdiği emirler ile Türkiye Menbiç’e saldırmadı. Tam aksine El Bab’a yürüyeceğini söyledi. İlerleyen günler de inşallah daha farklı büyük bir savaş olacak.”

‘Petrol, YPG’ye kalsın istemedik’

El Kurdi Cerablus’tan çekilme nedenlerine şu gerekçeyi de ekliyor: “IŞİD’in şu an Cerablus olsun, Rai olsun orada Türk tüccarları olsun, İran’dan gelenler de var, orada petrol pazarlığı var. Türk tüccarlarına satılırdı. Bu sınırı YPG’ye kaptırmak istemedik, ÖSO’ya ve Türkiye’ye sınırın bırakılması daha iyi görüldü. Türkiye’nin zaten YPG ile savaşacağını bildiğimiz için, oradan çekilmek zor olmadı”

‘Türkiye saklıyor’

El Kurdi, 1 yıl 3 ay önce Türkiye ile bir esir takas olayının yaşandığını ve bu durumların sık yaşandığını öne sürerek, Türkiye’nin bunu kamuoyundan sakladığını söylüyor ve devam ediyor: “1 yıl 3 ay önce bir esir olayı oldu. Bir Türk astsubayı ile bir er. O esnada Türkiye’de üst düzey 12 IŞİD komutanı o Türk askerleri ile takas yapıldı. Böyle bir pazarlık yapılmıştı. Bu da medyaya kesinlikle söylenmedi. Türkiye saklıyor. Öncelik takastır. Kabul edilmezse, pazarlık için süre verilir, o süre ve isteklere uyulmazsa öldürülürler”

‘İlhami Balı da takas edildi’

İçişleri Bakanlığı listesinde kırmızı statüde aranan, Türkiye’de yapılan birçok bombalı saldırının emrini veren ve Türkiye’den çok sayıda militan geçişini sağlayan IŞİD’li İlhamı Balı hakkında da, El Kurdi bir iddia öne sürüyor: “İlhami Balı da 4 ay önce takas edildi.” El Kurdi bu çarpıcı iddiaya yönelik şu ifadeleri ekliyor: “Ebu Bekir kod adı İlhami Balı da 4 ay önce muhaliflerin eline esir düşmüştü, o da büyük bir takas ile kurtarıldı. El Kurdi’ye, İlhamı Balı’nın telefon konuşmalarının medyaya yansıdığını da hatırlatıyorum o da bana, “Ebu Bekir’in numarası var, sen söylebilir misin peki son iki hanesini numaranın” diyor. Hayır, diyorum sadece polisin telefon takibine aldığı, konuşma dökümanları var diyorum. (El Kurdi benim, İlhami Balı ile telefonda konuştuğum yanılgısına düşüyor) El Kurdi daha sonra, İlhami Balı konusunu kapıyor.

‘Tel örgüye tahta atıp çok rahat geçiyoruz’

9 ay içerisinde 4 kez Suriye’ye gidip geldiğini söylüyor El Kurdi. Sınırdan geçiş, senin için zor olması gerek, nasıl bu kadar çok sık geçiyorsun, soruma ise, ilk önce sadece “Çok rahat” diye cevap veriyor. Biraz daha ayrıntı vermesini istediğim de ise konuşmasına şöyle devam ediyor: “Belirli bölgelerde Türkiye arabaları var, Türk askerlerinin beklediği yerler var. Hangi saatlerde geçtiğimizi güvenlik açısından söylemem. Sınıra komple asker dizecek halleri olmadığı için, belirli saatlerde, askerlerin olmadığı zamanlar, dağlık alanlardan çok rahat giriş çıkış yapıyoruz. Hiç sıkıntı olmuyor. Tel örgünün üzerine büyük bir tahta atıyorsun ve hemen geçiyorsun sınırı.”

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‘Türkiye, Ahrar uş-Şam’a bin doçka verdi’

Merkezleri İdlip’te olan cihatçı örgüt Ahrar uş-Şam’a Türkiye’nin çok fazla destek verdiğini de iddia eden El Kurdi, “Türkiye en son yaklaşık bir yıl önce Ahrar uş-Şam’a çok güzel bir destek yaptı. Bin tane doçka verdi” dedi.