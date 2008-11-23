Suriye'de 'Irak'ta güvenlik' toplantısı

Suriye İçişileri Bakanı Bessam Abdülmecid, iki gün sürecek toplantının açılışında yaptığı konuşmada, toplantının Irak halkının güvenliği ve istikrarının güvence altına alınmasına yardımcı olmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.



Abdülmecid, "Irak sınırlarının korunması için koordinasyonun artırılması hepimizin sorumluluğunda" dedi.



Irak'ın, komşularına saldırı düzenlenmesi için bir başlangıç noktası olmaması gerektiğini söyleyen Suriyeli Bakan, Irak'tan Suriye'deki bir köye 26 Ekim'de düzenlenen saldırıyla Suriye'nin egemenliğinin ihlal edildiğini ifade etti.



Abdülmecid, Suriye'nin Irak sınırını kontrol etmek için gerekli önlemleri her zaman aldığını belirterek, "Irak'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü yabancı güçler Irak topraklarından ayrıldıktan sonra sağlanabilir" dedi.



Toplantıya Türkiye, ABD, İngiltere, Fransa, Suriye, Irak, Mısır, Ürdün, Rusya, Çin, Japonya, BM, İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) ve Arap Birliği'nden temsilciler katılıyor.