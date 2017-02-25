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Dünya
Deutsche Welle

Suriye'de intihar saldırıları: En az 42 ölü

Suriye’nin Humus kentinde devlet güvenlik birimlerine düzenlenen intihar saldırılarında çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

25 Şubat 2017 16:02

Suriye'nin Humus kentinde devlet güvenlik birimleri ve askeri istihbarat teşkilatına ait binaları hedef alan intihar saldırıları düzenlendi. Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, saldırılarda en az 42 istihbarat teşkilatı çalışanının hayatını kaybettiği bildirdi.

Londra merkezli örgütün direktörü Rami Abdel Rahman, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, ‘'En az altı kişinin intihar saldırısı düzenlediğini ve bu kişilerden çoğunun güvenlik birimleri ve askeri istihbarat teşkilatına ait binaların önünde kendilerini havaya uçurduklarını'' söyledi.

Suriye Devlet Televizyonu, ölenler arasında Devlet Başkanı Beşar Esad'a yakınlığıyla bilinen yüksek rütbeli bir istihbarat birimi çalışanının da olduğunu bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Humus, son yıllarda birçok benzeri saldırının hedefi olmuş ve saldırıların çoğunu IŞİD üstlenmişti.

Uzun süre silahlı muhalif grupların kontrolünde bulunan kent, 2014'de büyük oranda yeniden Şam rejiminin kontrolüne geçmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

afp,dpa /SÖ, GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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