Suriye'de intihar saldırıları: En az 38 kişi öldü

Suriye'nin güneyinde, hükümet güçlerinin denetimi altındaki Süveyda kentinde düzenlenen intihar saldırılarında en az 38 kişinin öldüğü bildirildi. Olayda 30 kişinin de yaralandığı bildirilirken, saldırıları IŞİD üstlendi.

Suriye devlet medyası ve gözlemciler, saldırıların hükümet güçlerinin elindeki Sweida kentinde ve etrafında düzenlendiğini belirtirken, saldırıları IŞİD üstlendi.

İngiltere Merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırılarda en az 30 kişinin de yaralandığını duyurdu. Suriye hükümeti, geçtiğimiz aylarda ülkenin güneyinin büyük bölümünü yeniden ele geçirmişti.

Resmi Sana haber ajansı, Süveyda'daki intihar saldırısının ardından, güvenlik güçlerinin iki saldırganın peşine düşüp, kendilerini havaya uçurmadan önce öldürdüklerini bildirdi.

Ayrıca kentin kuzeydoğusundaki üç köye de saldırı düzenlendiği belirtilirken, buralardaki ölü ya da yaralı sayısı hakkında bir açıklama yapılmadı.