Suriye'de internet yazarına hapis

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|Suriye'de bir kişi, internetteki kişisel günlüğüne yazdığı
yazılar nedeniyle 3 yıl hapse mahkum edildi.
Suriye Ulusal İnsan Hakları Örgütü'nün bugün yaptığı açıklamaya
göre, internetteki günlüğüne sık sık ülkedeki yolsuzluklar hakkında yazılar
yazan Karim Antoine Arbaji (31), dün yapılan duruşmada, "ulusun moralini
zayıflatan yanlış haberler yaymak" suçundan 3 yıl hapis cezasına
çarptırıldı.
Örgüt, yazıları nedeniyle sık sık ifade vermeye çağrılan
Arbaji'nin, 2007'de tutuklandığını belirtti.
Suriye Ulusal İnsan
Hakları Örgütü, açıklamasında ayrıca Suriye hükümetini siyasi mahpusları serbest
bırakmaya
çağırdı.