Suriye'de internet yazarına hapis

Suriye'de bir kişi, internetteki kişisel günlüğüne yazdığı yazılar nedeniyle 3 yıl hapse mahkum edildi.



Suriye Ulusal İnsan Hakları Örgütü'nün bugün yaptığı açıklamaya göre, internetteki günlüğüne sık sık ülkedeki yolsuzluklar hakkında yazılar yazan Karim Antoine Arbaji (31), dün yapılan duruşmada, "ulusun moralini zayıflatan yanlış haberler yaymak" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Örgüt, yazıları nedeniyle sık sık ifade vermeye çağrılan Arbaji'nin, 2007'de tutuklandığını belirtti.



Suriye Ulusal İnsan Hakları Örgütü, açıklamasında ayrıca Suriye hükümetini siyasi mahpusları serbest bırakmaya çağırdı.



