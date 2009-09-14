T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suriye'de internet yazarına hapis

14 Eylül 2009 18:36

Suriye'de bir kişi, internetteki kişisel günlüğüne yazdığı yazılar nedeniyle 3 yıl hapse mahkum edildi.

Suriye Ulusal İnsan Hakları Örgütü'nün bugün yaptığı açıklamaya göre, internetteki günlüğüne sık sık ülkedeki yolsuzluklar hakkında yazılar yazan Karim Antoine Arbaji (31), dün yapılan duruşmada, "ulusun moralini zayıflatan yanlış haberler yaymak" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Örgüt, yazıları nedeniyle sık sık ifade vermeye çağrılan Arbaji'nin, 2007'de tutuklandığını belirtti. 

Suriye Ulusal İnsan Hakları Örgütü, açıklamasında ayrıca Suriye hükümetini siyasi mahpusları serbest bırakmaya çağırdı.

 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24