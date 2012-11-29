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Dünya

Suriye'de internet ve telefon erişimi kesildi!

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından Suriye'nin tümünde internet ve telefon erişiminin kesildiğini bildirildi

29 Kasım 2012 23:00

Merkezi Londra 'da bulunan Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suriye'nin tümünde internet ve telefon erişiminin kesildiğini aktardı. Örgüt, başkent Şam ve ülkenin en büyük kentleri Halep, Hama ve Humus başta olmak üzere internet ve telefon hatlarının Esad yönetimi tarafından engellendiğini belirtti.

Suriye Genel Devrim Konseyi ise yaptığı açıklamada, ülkede internet ve telefon kesintilerinin ara ara yapıldığını, bu uygulama ile muhaliflerin seslerini dünyaya duyurmasının önüne geçilmek istendiğini kaydetti.

 

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