Suriye'de internet ve telefon erişimi kesildi!

Merkezi Londra 'da bulunan Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suriye'nin tümünde internet ve telefon erişiminin kesildiğini aktardı. Örgüt, başkent Şam ve ülkenin en büyük kentleri Halep, Hama ve Humus başta olmak üzere internet ve telefon hatlarının Esad yönetimi tarafından engellendiğini belirtti.

Suriye Genel Devrim Konseyi ise yaptığı açıklamada, ülkede internet ve telefon kesintilerinin ara ara yapıldığını, bu uygulama ile muhaliflerin seslerini dünyaya duyurmasının önüne geçilmek istendiğini kaydetti.