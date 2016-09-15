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Dünya
Deutsche Welle

Suriye'de insani yardıma rejimden izin yok

Suriye'de insani yardım konvoyları ihtiyaç sahiplerine ulaşamadı. Gıda maddesi ve ilaç yüklü yüzlerce araç, Şam rejiminden izin çıkmasını bekliyor.

15 Eylül 2016 19:25


Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'ye ulaştırılacak insani yardım hakkında açıklamada bulundu. BM Özel Temsilcisi, Şam rejiminin yardım konvoylarına henüz izin vermediğini söyledi.

Şam'ın birçok defa yapılan uyarıyı da dikkate almadığını belirten Staffan de Mistura, Halep'in doğusu gibi kuşatma altındaki bölgelere gidecek ve gıda maddesi, ilaç ve diğer insani yardım malzemesiyle yüklü aracın bekleme halinde olduğunu söyledi.

Rusya'nın baskısı da dikkate alınmadı

De Mistura, Rusya'nın da Şam rejimine yardım konvoylarına geçiş izni vermesi için baskı yaptığını kaydetti.

Rusya, Esad rejimine aktif destek veren ülkelerin başını çekiyor. Yardım konvoylarının hükümetin vereceği izin belgesi olmaksızın kontrol noktalarından geçemeyeceğine dikkat çeken BM Suriye Özel Temsilcisi, ABD ile Suriye arasında varılan ateşkes anlaşması uyarınca yardım konvoylarına izin verilmesi gerektiğini hatırlattı.

Moskova'dan 'teröristleri ayırın' çağrısı

Öte yandan Rusya, Suriye'de "ılımlı muhaliflerin teröristlerden ayrılmasını" talep etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı John Kerry ile telefonda görüştü. Lavrov, ateşkesin sağlıklı yürütülebilmesi için ABD tarafının Suriye'deki ılımlı muhalifleri radikal çizgideki militanlardan ayırt etme sözünü yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Suriye'de 5 yıldan fazla bir süredir devam eden iç savaşta ölü sayısı tahminen 300 bini buluyor. Esad rejimi, isyancı gruplar ve teröristler iktidar için mücadele veriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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