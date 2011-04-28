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Dünya

SURİYE'DE İNSANİ DURUM KÖTÜLEŞİYOR ŞAM (A.A)

28 Nisan 2011 17:32

-SURİYE'DE İNSANİ DURUM KÖTÜLEŞİYOR ŞAM (A.A) - 28.04.2011 - Suriye'de, rejim karşıtı gösterilerin merkezi Dera kentinde insani durumun kötüleştiği belirtiliyor. İnsan hakları eylemcisi Abdullah Abazid, kentte durumun kötüleştiğini, doktor, ilaç ya da çocuklar için süt bulunmadığını, elektriğin halen kesik olduğunu ve sularının kalmadığını söyledi.  Kentteki olaylarda 42 kişinin öldüğünü anlatan Abazid, güvenlik güçlerinin mezarlığa giden herkesin üzerine ateş açması nedeniyle ailelerin cenazeleri gömemediğini öne sürdü. Abazid, bazı askerlerin göstericilerin safına geçtiğini de iddia etti. Öte yandan yüzlerce Suriyelinin komşu Lübnan'ın kuzeyine kaçtığı belirtildi. Akrabalarının yanlarına sığınmak üzere dün ve bugün yaklaşık 700 kişinin sınırı geçtiği ifade edildi.

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