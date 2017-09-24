Suriye'de ilk kez bir Fransız askeri yaşamını yitirdi

Fransa, Suriye-Irak bölgesindeki IŞİD karşıtı operasyonlarda ilk kez bir askerinin öldüğünü kabul etti.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den yapılan açıklamada, Suriye-Irak bölgesinde görevli ve 13. Alay Paraşüt Birliği’ne bağlı bir çavuşun çatışmada hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Fransa'nın korunması ve barbarlığa karşı mücadele eden askerin ölümünden büyük üzüntü duyduğu kaydedildi.

Fransız özel birliklerine bağlı paraşütçü askerin nerede ve nasıl öldüğü açıklanmadı.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyona 19 Eylül 2014'te katılmaya karar veren Fransa, Suriye ve Irak'ta 'Şimal' adı verilen askeri operasyonu başlatmıştı.