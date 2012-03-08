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Dünya

Suriye'de ilk defa üst düzey bürokrat muhaliflere katıldı!

Suriye Petrol ve Madeni Zenginlikler Bakan yardımcısı Abdo Hüsamettin, YouTube'da yayınladığı bir videoyla muhaliflere katıldığını açıkladı

08 Mart 2012 12:30

 

T24 - Suriye'de şiddet olayları devam ederken, ilk defa üst düzey bir politikacı Esad hükümetinden ayrılarak muhaliflere katıldığını açıkladı.
 
Suriye Petrol ve Madeni Zenginlikler Bakan yardımcısı Abdo Hüsamettin, video paylaşım sitesi YouTube'da yayınladığı bir videoyla muhaliflere katıldığını açıkladı.

Videoda kameraya bakarak, elindeki yazılı açıklamayı okuyan Hüsamettin şunları söyledi: "Ben, Suriye Petrol ve Madeni Zenginlikler Bakan yardımcısı Abdo Hüsammettin rejimden ayrıldığımı ilan ediyorum. Bakan yardımcılığı görevimden ve Baas Partisi'nden istifa ediyorum. Onurlu insanların oluşturduğu muhaliflere katılıyorum."


'Ekonomi çökme noktasında'


Bugün sabah saatleride YouTube'da yayınlanan videoda Hüsammettin, ülke ekonomisinin "çökme" noktasında olduğunu belirterek, "Bu rejime şunu söylemek istiyorum: Halkınız dediğiniz insanlara bir yıldır kan kusturdunuz, en temel yaşam haklarını bile ellerinden alarak onlara acı çektirdiniz. Bunu yaparak Suriye'yi cehenneme çevirdiniz" dedi.


'Rejim evimi ateşe verecek'


"33 yıldır devletin çeşitli kademelerinde görev yapıyorum. Kariyerimi bu rejimin cinayetlerine hizmet ederek tamamlamak istemiyorum" diyen Bakan yardımcısı Hüsamettin, "Ben doğru olanı yaptım ancak şunu da biliyorum, bu rejim benim evimi ateşe verecek ve aileme baskı yapacak" şeklinde konuştu.

Suriye Petrol ve Madeni Zenginlikler Bakan yardımcısı Abdu Hüsamettin'in nerede çekildiği ise belirtilmedi. Hüsamettin 2009 yılında Beşşar Esad tarafından bu göreve getirilmişti.

 

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