Suriye'de iki patlamada 40 kişi öldü, 170 kişi yaralandı

Suriye'nin başkenti Şam'da sabah saatlerinde iki büyük patlama gerçekleşti. Patlamalarda 40 kişi öldü, 170 kişi yaralandı.

Devlet televizyonu, "teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıların", bir Suriye askeri istihbarat birimine ait binanın bulunduğu Kazaz mahallesinde meydana geldiğini bildirdi.

Yerel saatle sabah 08.00 civarında gerçekleşen saldırılarda, işe ve okula gitmekte olan insanların zarar gördüğü belirtildi.

Reuters'a konuşan bir şehir sakini, binanın Filistin Kolu Askeri İstihbaratı'nın merkezi olduğunu öne sürdü.

Dev krater oluştu

Suriye Sağlık Bakanı Dr. Vael el Halaki, devlet televizyonu el İhbariye'ye yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 40 kişinin öldüğünü, 170 kişinin yaralandığını, çok sayıda kopmuş organ bulunduğunu açıkladı.

Televizyon görüntülerinde onlarca harap olmuş otomobil ve yanmış ceset görüldü.

Yolda büyük bir krater oluşması ve en az bir kamyonun ters dönmesi dikkat çekti. Caddenin her iki tarafındaki binaların da duvarları yıkıldı.

Muhalifler hükümeti suçladı

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, patlamalardan en az birinin bir otomobile yerleştirilen bombadan kaynaklandığını ve hedefinin istihbarat binaları olduğunu belirtti. Suriye muhalefeti ise saldırılarla ilgili olarak Esad rejimini suçladı.

Suriye Ulusal Konseyi'nin yürütme heyetinden Samir Neşar, "Rejim bunun arkasında" derken, patlamaların hedefinin BM gözlemcilerine bir uyarı göndermek ve uluslararası kamuoyuna "Teröristlerin başını eziyoruz" mesajı vermek olduğunu söyledi.

Gözlemciler olay yerinde

Birleşmiş Milletler (BM) gözlemcileri de patlamaların gerçekleştiği yerde incelemeler yaptı. General Robert Mood liderliğindeki gözlemci heyeti, patlamaların yarattığı hasarla ilgili tespitlerde bulundu.

Ülkenin güneyindeki Dera kentinde, dün de BM gözlemci heyetinin konvoyuna ve ona eşlik eden askeri araçlara yönelik bir saldırı düzenlenmiş, olayda sekiz Suriyeli asker yaralanmıştı.

Suriye'de 14 aydır devam eden çatışmalara son vermek için 12 Nisan'da BM destekli bir ateşkes ilan edildi. Ancak ateşkesin ilk günlerinden çatışma ve patlamalar yaşanmaya devam ediyor.