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Dünya

SURİYE'DE HÜKÜMETİN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR ŞAM (A.A)

04 Nisan 2011 21:43

-SURİYE'DE HÜKÜMETİN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR ŞAM (A.A) - 04.04.2011 - Suriye'de yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Tarım Bakanı Adil Sefer'in çalışmalarına başladığı ve önümüzdeki günlerde yeni hükümetin açıklanacağı bildirildi. Champress internet sitesinde yer alan habere göre, dün hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Sefer, yeni kabineyi oluşturmak üzere çalışmalarına başladı. Sefer'in Devlet Başkanı Beşşar Esad'a yeni hükümetin kurulmasına ilişkin önerilerini sunmadan önce bağımsız çevreler ve hukukçularla biraraya geleceği kaydedildi. Bu görüşmelerin ardından yeni kabinenin önümüzdeki birkaç gün içinde açıklanmasının beklendiği belirtilerek, kabinede eski kabinedeki bazı kişilerin yanı sıra yeni ve genç yüzlerin de yer alacağı bildirildi. Yeni bakanlıkların kurulmasının beklendiği ve yeni hükümetin önceliklerinin yolsuzluğa karşı mücadele etmek, ulusal birliği pekiştirmek, istihdam yaratmak, yatırım projelerini arttırmak ve yerel yönetimlere ilişkin değişiklikler yapmak olduğu kaydedildi. Haberde, hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Sefer'in "dürüst kişiliği" ile tanındığı hatırlatıldı.

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