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Dünya

SURİYE'DE HÜKÜMET İSTİFA ETTİ!

Suriye'de yaklaşık iki haftadır süren hükümet karşıtı gösterilerin ardından, hükümet istifa etti.

30 Mart 2011 03:00

T24 - Suriye'de yaklaşık iki haftadır süren hükümet karşıtı gösterilerin ardından, hükümet istifa etti. Devlet Başkanı Beşar Esad'ın reform adımlarını açıklamak üzere konuşma yapması bekleniyor.



El Cezire'nin haberine göre, Esad hükümetin istifasını kabul etti.          

Esad istifa eden hükümetin başındaki Naci Itri'yi geçici başbakan olarak görevlendirdi. 

2003'ten bu yana başbakanlık görevini sürdüren Itri, yeni hükümet kurulana devlet işlerini yürütmek üzere görevine devam edecek.

Esad'ın bugün yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında, kabinenin tamamının veya bir kısmının istifasını istedikten sonra konuşma yapacağı yönünde tahminler yapılıyordu.

Hükümetten daha önce yapılan açıklamada, Esad'ın 48 yıllık olağanüstü hali kaldırma kararı aldığı bildirilmişti.     

İlk olarak ülkenin güneyindeki Dera kentinde başlayan, geçen hafta diğer kentlere de sıçrayan gösterilerde muhaliflere göre 130'dan fazla kişi öldü. Hükümet ise olaylardan provokatörleri sorumlu tutuyor. 


HÜKÜMET YANLILARI SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Suriye'nin başkenti Şam'da bugün on binlerce kişi, Sabih Bahrat Meydanı'nda toplanarak, "Beşar Esad'ı istiyoruz", "Suriye'yi bölmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz" sloganları attı.

Şam'ın yanı sıra ülkenin birçok yerinde birlik gösterileri düzenlendi. 

ABD Başkanı Barack Obama, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile Suudi ailesinin önde gelen isimlerinden Bender Bin Sultan ile İsrail aleyhinde sloganlar atan Suriyelilerin tepkisinden BBC, El Arabiya ve El Cezire gibi yabancı basın kuruluşları da nasibini aldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteriler, Suriye devlet televizyonu tarafından canlı yayınlandı.




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