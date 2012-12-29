Suriye'de hava saldırısı: 6 ölü, 32 yaralı

Suriye'de ordu birliklerince düzenlenen hava saldırısında yaralanarak Kilis'e getirilen Suriyelilerden 6'sı hayatını kaybetti.
Suriye ordu birliklerince Halep'e bağlı Azez ilçesi ve Tel Rifad bölgesine düzenlenen hava saldırısında yaralandıktan sonra Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınanlardan 6'sı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. Koordinatör Vali Veysel Dalmaz, yaptığı açıklamada, olaylarda yaralanarak Kilis'e getirilen 63 Suriyeliden 13'ünün yaşamını yitirdiğini söyledi.
''32 yaralının tedavisi Kilis Devlet Hastanesi'nde sürüyor'' diyen Vali Dalmaz, 18 yaralı Suriyelinin ise çevre illerdeki hastanelere sevk edildiğini belirtti.