Suriye'de hava saldırısı: 30 ölü

Suriye'nin başkenti Şam'ın Hamuriye bölgesindeki yerleşim yerine, savaş uçağının ''vakum bombası'' atması sonucu 35 kişinin öldüğü, 60 kişinin yaralandığı bildirildi.

Suriye Genel Devrim Konseyi(SRGC), bir savaş uçağının kentin Hamuriye bölgesindeki yerleşim yerine ''vakum bombası'' atması sonucu ilk belirlemelere göre 35 kişinin yaşamını yitirdiğini, 60 kişinin yaralandığını duyurdu.

Görgü tanıkları, savaş uçağının, olay sonrasında yaralı ve ölüleri enkazdan çıkarmaya çalışan halkı ikinci defa bombaladığını ileri sürdü.

Saldırıda onlarca evin yıkıldığını ve bazı evlerde yangın çıktığını aktaran tanıklar, enkaz altındakileri arama ve kurtarma çabalarının sürdüğünü bildirdi.