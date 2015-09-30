Suriye'de hava operasyonuna yeşil ışık



Rusya Parlamentosu, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus askerlerinin ülke dışında görevlendirilmesi talebini onayladı.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in Rusya Parlamentosu’nun üst kanadı Federasyon Konseyi’nden "Rusya silahlı kuvvetlerinden bir birliğin Rusya toprakları dışında görevlendirilmesi" için yetki istediği kaydedildi.

Kremlin İdari İşler Sorumlusu Sergey İvanov, Federasyon Konseyi’nin oy birliği ile talebi onayladığını belirtti.

Kara birlikleri yok

İvanov, verilen yetkinin Suriye’de IŞİD’e karşı sadece hava saldırısı düzenlenmesini kapsadığını, kara birliklerinin operasyona katılmasının öngörülmediğini söyledi.

Putin, son olarak sınırötesi operasyon iznini 2014 yılında Kırım Yarımadası'nda olası bir harekat için almıştı. Ancak Kremlin tarafından daha sonra yapılan açıklamada, Putin’in bu yetkiyi kullanmadığı belirtilmişti.