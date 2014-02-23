Suriye'de hastaneye bomba



Suriye Genel Devrim Konseyi'nden yapılan açıklamada, Atme kasabasındaki Orient hastanesi yakınlarında bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 50 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bazı yaralıların durumunun ciddi olduğu aktarılan açıklamada, patlama sonucunda söz konusu hastanenin bir kısmının da büyük hasar gördüğü kaydedildi.

'Esad güçleri 50 kişiyi öldürdü'

Öte yandan Beşar Esad'e bağlı ordu güçlerinin çeşitli kentlerde muhaliflere ağır silahlarla düzenlediği operasyonlarda 11'i çocuk, 5'i kadın olmak üzere 50 kişinin öldüğü bildirildi. Suriye İnsan Hakları Örgütü'nden (SNHR) yapılan açıklamada, rejime bağlı ordu birliklerinin muhaliflerin denetimindeki yerlere hava destekli operasyonlar yaparak Halep'te 21, Kuneytra'da 7, Dera'da 6, Hama'da 5, İdlib ve Humus'ta 4'er ve başkent Şam'ın banliyölerinde 3 olmak üzere 50 kişiyi öldürdüğü belirtildi.

Ban Ki Moon'dan çağrı

Suriye'nin tüm noktalarına insani yardım ulaştırılmasını ve şehirlerdeki kuşatmaların kaldırılmasını isteyen BMGK karar tasarısının kabul edilmesinin ardından, BM yetkililerinden ve diplomatlardan karar metninde yer alan maddelerin zaman kaybetmeden uygulamaya geçirilmesi çağrısı geldi.

BM Güvenlik Konseyi'nde gerçekleşen oylamadan sonra Konsey'e hitap eden BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, tasarının kabul edilmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bu metin hemen uygulamaya geçirilirse en azından yaşanan acılar kısmen dindirilebilir" dedi.

Milyonlar yardıma muhtaç

BM rakamlarına göre, 3 yıldır çatışmaların yaşandığı Suriye'de 100 binin çok üzerinde insan hayatını kaybetti. Yaklaşık 2,5 milyondan fazla Suriyeli komşu ülkelere sığındı. Çatışmalar nedeniyle yüzbinlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, 9,3 milyon kişi insani yardıma muhtaç duruma düştü.