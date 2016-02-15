Suriye'de hastaneler vuruldu



Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nden (MSF) yapılan açıklamaya göre, örgütün İdlib yakınlarında destek verdiği bir hastane bu sabah hava saldırısına uğradı.

Muhalefete yakın Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü bombardımanda en az 9 kişinin öldürüldüğünü duyurdu. Halen enkaz altında en az 8 kişinin daha bulunduğu, ölü sayısının artabileceği belirtildi.

'Rus savaş uçakları bombaladı'

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü hava saldırısının Rusya savaş uçakları tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde durulduğunu bildirdi. Rusya'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

MSF yetkilisi Massimiliano Rebaudengo, "Kasıtlı bir şekilde sağlık tesislerine düzenlenen bu saldırıyı kınıyoruz. İdlib'deki bu hastanenin yıkılması 40 bin insanı hastaneden yoksun bıraktı" açıklamasında bulundu.

'Çocuk hastanesi bombardımanda isabet aldı'

Öte yandan muhaliflerin denetimindeki Azez ilçesine de hava saldırıları düzenlendi. Saldırılarda bir çocuk hastanesinin de isabet aldığı bildirildi. Azez'e yönelik bombardımanda ilk belirlemelere göre 14 kişinin öldüğü belirtildi.