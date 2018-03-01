SURİYE'DE HAPSEDİLEN KADINLAR İÇİN  'VİCDAN KONVOYU'...

Haber-Kamera: Enver ALAS / İstanbul DHA

Bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde 55 ülkeden bir araya gelecek kadınlar, Suriye\'de savaşın başından bu yana hapsedilen ve işkence gören kadınlara dikkat çekmek için \'Vicdan Konvoyu\' adı altında otobüslerle İstanbul\'dan Hatay\'a yola çıkacak. Vicdan Konvoyu\'nun tanıtım toplantısında konuşan İnsan Hak ve Adalet Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Gülden Sönmez, 6 Mart\'ta yola çıkacaklarını belirterek, \"8 Mart Dünya Kadınlar Günü sabahı Hatay\'dan dünyaya sesleneceğiz\" dedi.

Vicdan Konvoyu\'nun tanıtımı, Topkapı\'da bir otelde düzenlenen basın toplantısı ile yapıldı. Toplantıya, etkinliği düzenleyecek sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile aralarında Suriye\'deki cezaevlerinde işkence görmüş kadınlarında olduğu Suriyeli kadınlar katıldı.

İnsan Hak ve Adalet Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Gülden Sönmez, yaptığı açıklamada Vicdan Konvoyu\' ile Suriye hapishanelerinde hukuksuzca tutulan ve işkence gören kadınların sesini bütün dünyaya duyurmak istediklerini söyledi. Suriye hapishanelerindeki kadınların serbest bırakılmasını talep edeceklerini kaydeden Sönmez, konvoyun amacını \"Kadınların Suriye\'de savaşın başından bu yana işkence, tecavüz, infaz, hapis ve mültecilikle büyüyen dramlarına dikkat çekmek, tüm insanlığı savaşlarda kadınların korunması için etkili tedbirler almaya davet etmek\" şeklinde açıkladı.

8 MART\'TA HATAY\'DAN DÜNYAYA SESLENECEKLER

Gülden Sönmez, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 6 Mart\'ta İstanbul\'dan çok sayıda kadının katılımıyla otobüslerle hareket edeceklerini belirterek şunları söyledi:

\"6 Mart\'ta sabah basın açıklaması ile İstanbul\'dan yola çıkacağız. Sırayla İzmit, Sakarya, Ankara, Adana\'dan geçerek Suriye sınırına ulaşacağız. 8 Mart sabahı Hatay\'dan dünyaya sesleneceğiz. Sembolümüz olan 6 bin 536 oyalı yazmayı mahpus kadınlarımız adına taşıyacağız. Uluslararası nitelikli ve sadece kadınlardan oluşan Vicdan Konvoyu\'na herkesi davet ediyoruz.\"

CEZAEVLERİNDE YAŞADIKLARINI ANLATTILAR

Suriyeli kadınlar ise toplantıda yaptıkları konuşmalarda Suriye cezaevlerinde tutuldukları sürede yaşadıkları acıları, maruz kaldıkları işkenceleri anlattılar, Vicdan Konvoyu\'nun kendileri için ne ifade ettiğini dile getirdiler.

\"UMUYORUM Kİ KADINLARIN ÇIĞLIKLARINI DUYURMAK İÇİN VESİLE OLUR

Suriye\'de iç savaşın ilk günlerinde gözaltına alınan Majd Chourbaji, 7 ay tutukluğu boyunca işkence gördüğünü ifade etti. Kendisinin cezaevinden çıkmayı başardığını; ancak eşinin öldürüldüğünü aktaran Chourbaji, \"Hapishaneden çıktıktan sonra kendime bir söz vermiştim, hapishanelerdeki kadınlar için çalışacaktım. Bunu sadece Suriyeli kadınlar için değil dünyanın her bir yerinde siyasi anlamda tutuklu olan bütün kadınlar için de söylüyorum. Umut ediyorum ki bu Vicdan Konvoyu ile hapishanelerde tutulan kadınların çığlıklarını duyurmak için vesile olur\" diye konuştu.

\"İŞKENCE\"... \"CİNSEL İSTİSMAR\"... \"ŞİDDET\"...

Dima Moussa ise \"2011\'den 2017\'ye kadar 15 bin kadının gözaltına alındığını ve hapishanelerde işkence gördüğünü söyleyebiliriz.

Bu kadınların çoğu için öne sürülen suç, barışçıl gösterilere destek vermekti. Kadınlarımız işkencenin yanı sıra cinsel istismar ve taciz de edildi. Bu kadınları sesi olmak için bize bu fırsat verilmesine çok teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kadınlar, Vicdan Konvoyu\'nun sembolü olacak oyalı yazmalarıyla birlikte toplu görüntü vererek basın toplantısını tamamladı. Öte yandan Vicdan Konvoyu, aralarında Kadın ve Demokrasi Derneği, İHH, Ensar Vakfı, Memur Sendikaları Federasyonu, Diyanet Vakfı, Özgür-Der, Hukukçular Derneği\'nin olduğu bazı sivil toplum kuruluşları tarafından düzenleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Basın toplantısına katılanlar

-Gülden Sönmez\'in basın açıklaması

-Suriyeli kadınların konuşmaları

-Masa üzerindeki oyalı yazmalar

-Kadınları yazmalarla toplu resim çektirmesi

-Genel ve detaylar



