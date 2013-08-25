Suriye'de Hama Valisi'ne suikast

Suriye'de Hama Valisi Enes Naim'in, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.
Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Hama Valisi Enes Naim, kentin El-Ceracime Mahallesi'nde bomba yüklü araçla düzenlenen suikastte hayatını kaybetti.
Suriye televizyonu, Naim'in öldürülme haberini, "Milli görevini yerine getirdiği sırada suikaste uğradığı" şeklinde naklederken, suikastin sorumluluğunu üstlenen olmadı.
Enes Naim, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad tarafından 2011 yılında, Hama'da rejim karşıtı gösterilerin başlamasıyla görevinden alınan Halid Abdulaziz'in yerine atanmıştı.