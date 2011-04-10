-SURİYE'DE GÜVENLİK GÜÇLERİ ATEŞ AÇTI İDDİASI AMMAN (A.A) - 09.04.2011 - Suriye güvenlik güçlerinin, güneydeki sınır kenti Dera'da, ölen protestocuların cenaze törenine katılanlara ateş açtığı öne sürüldü. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, kentin eski kesimindeki Ömer Camisinin yakınında toplanan binlerce kişiden oluşan cemaat, cenazeden sonra özgürlük sloganları attı. Görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin cemaati dağıtmak için gerçek mermilerle ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini söylediler. Bu arada, Suriye'deki Milli İnsan Hakları Örgütü, dünkü gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesinde 37 kişinin öldüğünü bildirdi. Örgüt, 30 kişinin Dera'da, 3 kişinin Humus'ta, 3 kişinin Şam'ın banliyösü Haresta'da, bir kişinin de Duma'da öldüğünü bildirdi ve ölümleri, insan hakları ihlali olarak nitelendirdi. Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Şam'da bulunan yabancı büyükelçilere ülkedeki son gelişmeler ve reform çalışmalarına ilişkin brifing verdi. Son haftalarda ülkede meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği olaylara ilişkin de bilgi aktaran Muallim, "Barışçıl gösterilere izin verildiğini ancak gösterilerde halkın arasına sızan bazı kişilerin halka ve güvenlik güçlerine ateş açtığını" kaydetti.