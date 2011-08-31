-Suriye'de gözaltında 88 kişi öldü ANKARA (A.A) - 31.08.2011 - Uluslararası Af Örgütü, yönetim karşıtı protestoların düzenlendiği Suriye'de, son beş ayda en az 88 kişinin gözaltında öldüğünü bildirdi. Merkezi Londra'da bulunan örgütten yapılan açıklamada, aralarında 10 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu ölenlerin dayak yediği, elektrik şoku, yanıklar ve diğer kötü muamelelere maruz kaldığı ifade edildi. Örgüt, ölenlerin tamamının yönetim karşıtı protestolara katılan kişiler olduğunun sanıldığını, bunların tamamının erkek olduğunu da kaydetti. Örgütün Suriye araştırmacısı Neil Sammonds, gözaltında ölümlerin, kitlesel oranlara ulaşmakta olduğunu söyledi. Sammonds, BBC'ye yaptığı açıklamada, gözaltında tutulan en az 3 bin kişinin isimlerinin kendilerinde bulunduğunu belirtti. Ülkede 12 bin ila 15 bin kişinin gözaltında tutulduğunun sanıldığını ifade eden Sammonds, yıllardır işkencenin yaygın olduğunu bildiklerini, ancak bunun arttığını ifade etti. Sammonds, Humus ve Dera kenti yakınlarında yapılan işkencenin 1980'lerden bu yana görülmeyen düzeye çıktığını da söyledi. Gözaltında ölümlerin Şam, Rif Damaşk, İdlib, Pama ve Halep'te de olduğu kaydedildi. Bir raporda yayımlanan iddialar, Suriye hükümetinin, ülkenin güneyinde yönetim karşıtı protestoların ilk başladığı Dera'da bir toplu mezar bulunduğuna dair haberleri yalanlamasının ardından geldi.