-Suriye'de gösterilere müdahale: 35 ölü ANKARA (A.A) - 06.01.2012 - Suriye'de cuma namazından sonra çıkan gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesinde 35 kişi yaşamını yitirdi. Suriyeli yerel komiteler, ülke genelinde cuma namazından sonra düzenlenen yönetim karşıtı gösterilerde, güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu başkent Şam'da biri çocuk 13, Hama'da 9, Humus'ta 7, İdlib'te 3, Dera'da 2 ve Raml Cenub'ta bir olmak üzere 35 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Şam'ın 51 noktasında rejim karşıtı gösterilerin düzenlendiğini aktaran Şam koordinasyon komitesi, Ebu Bekir Camisi'nde çıkan gösteride güvenlik güçlerinin çok sayıda göstericiyi tutukladığını kaydetti. -Suriye Ulusal Konseyi'nden rejime suçlama- Öte yandan Suriye Ulusal Konseyi, Beşşar Esad rejimini, bugün Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen intihar saldırısının arkasında olmakla suçladı. Konsey'den yapılan açıklamada, ''rejimin dikkati, işlediği cinayet ve işkence suçlarından başka yere çevirmeye ve karmaşa çıkarmaya çalıştığı'' öne sürüldü.