-SURİYE'DE GÖSTERİLERE MÜDAHALE ŞAM (A.A) - 23.03.2011 - Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde yer alan Deraa kentindeki gösteriye güvenlik güçlerinin müdahale etmesi sonucu 5 göstericinin öldüğü, 10 göstericinin de yaralandığı bildirildi. Adının açıklanmasını istemeyen bir insan hakları savunucusu, güvenlik güçlerinin Şam'a 100 kilometre uzaklıkta bulunan Deraa'da bulunan El-Ömari camiisinin etrafında oturma eylemi yapan göstericilere göz yaşartıcı bomba attığı ve gerçek mermilerle ateş açtığını söyledi. İnsan hakları savunucusu, elektrik kesildikten sonra güvenlik güçlerinin ateş etmeye başladığını belirtti. Ayrıca, AFP'nin foto muhabiri ise polisin kendisine vurduğunu ve fotoğraf makinesinin elinden alındığını söyledi. Foto muhabiri, polisin kendisinden özür dilediğini ama makinesini geri alamadığını sözlerine ekledi. Foto muhabiri ayrıca, polisin kentin bütün giriş, çıkışlarına baraj kurduğunu ifade etti. Hükümet karşıtı göstericilerin buluşma noktası olan El-Ömari camiisinin etrafında toplanmış binlerce gösterici, dün hükümet aleyhtarı sloganlar atmıştı. Suriye genelindeki protestolar, 15 Mart'ta Facebook aracılığıyla "Suriye Devlet Başkanı Başar El Esad'a karşı devrim 2011" adı altında yayımlanan çağrı üzerine başlamıştı. Protestocular taleplerini, "48 yıldır devam eden olağanüstü hal ile olağanüstü mahkemelerin kaldırılması ve diktatörsüz bir Suriye'' olarak dile getiriyorlar.