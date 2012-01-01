-Suriye'de gösterilerde 8 kişi öldü ANKARA (A.A) - 01.01.2012 - Suriye'nin orta kesimlerindeki kentlerde yönetime karşı düzenlenen gösterilerde 8 kişinin öldüğü bildirildi. Suriye Genel Devrim Konseyi, ülkenin orta kesimlerinde yer alan Humus kentinde 5, Hama'da 3 olmak üzere yönetime karşı düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin ateş açması sonucunda toplam 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Başkent Şam'ın Daraya, Duma, Katana, Berza, Mudamiye ve Arbiyn banliyölerinde yoğun silah seslerinin geldiğini kaydeden Konsey, Daraya kentindeki gösterilerde güvenlik güçlerinin ateşinde yaralanan ve hastaneye kaldırılan bir göstericinin güvenlik güçlerince kaçırıldığını açıklarken, kentteki gösterilerde göstericilerin üzerine çatılardan keskin nişancıların ateş açtığını, açılan ateşte ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi. Gösterilerde kaç kişinin öldüğüne ve yaralandığına ilişkin bilgi vermeyen Konsey, Duma kenti üzerinde bir askeri helikopterin dolaştığını bildirirken, gözlemci heyetin Mudamiye kentinde incelemelerde bulunduğunu da aktardı. Öte yandan, Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, silahlı gruplar tarafından öldürülen bir güvenlik mensubunun cenazesinin, Başkent Şam'ın Tişrin askeri hastanesinde düzenlenen törenin ardından memleketine gönderildiğini duyurdu. Suriye'de olayların başladığı mart ayından bu yana 5 binden fazla insanın öldüğü tahmin ediliyor.