T24 LogoT24 Logo
Dünya

SURİYE'DE GÖSTERİLERDE 500 ÖLÜ ŞAM (A.A)

28 Nisan 2011 14:58

-SURİYE'DE GÖSTERİLERDE 500 ÖLÜ ŞAM (A.A) - 28.04.2011 - Suriye'deki bir insan hakları örgütü, güvenlik güçlerinin yönetim karşıtı protestoculara müdahalesinde en az 500 sivilin öldüğünü bildirdi. Cezaevinde bulunan insan hakları savunucusu Muhanned El Hasani'nin kurduğu Seveysiye örgütünden yapılan açıklamada, 6 haftadır süren gösterilerde binlerce kişinin gözaltına alındığı, onlarcasının da kayıp olduğu belirtildi. Suriye'de Devlet Başkanı Beşşar Esad'a karşı gösteriler yapan protestocular, yolsuzluklara son verilmesini ve siyasi özgürlük istiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24