-SURİYE'DE GÖSTERİLERDE 500 ÖLÜ ŞAM (A.A) - 28.04.2011 - Suriye'deki bir insan hakları örgütü, güvenlik güçlerinin yönetim karşıtı protestoculara müdahalesinde en az 500 sivilin öldüğünü bildirdi. Cezaevinde bulunan insan hakları savunucusu Muhanned El Hasani'nin kurduğu Seveysiye örgütünden yapılan açıklamada, 6 haftadır süren gösterilerde binlerce kişinin gözaltına alındığı, onlarcasının da kayıp olduğu belirtildi. Suriye'de Devlet Başkanı Beşşar Esad'a karşı gösteriler yapan protestocular, yolsuzluklara son verilmesini ve siyasi özgürlük istiyor.