-SURİYE'DE GÖSTERİLER: 5 ÖLÜ LEFKOŞA (A.A) - 25.04.2011 - Suriye'nin Dera kentinde 5 kişinin öldüğü bildirildi. Görgü tanıkları, bu sabah zırhlı araçların desteğinde çok sayıda güvenlik görevlisinin girdiği Dera kentindeki gösterilerde en az 5 kişinin öldüğünü aktardı. İnsan hakları eylemcileri, telefonla yaptıkları açıklamada, 3 binden fazla güvenlik görevlisinin girdiği kentte ölü ve yaralılar olduğunu belirtmiş, ancak ölenlerin sayısını bilemediklerini, cesetlerin sokaklarda yattığını söylemişti.