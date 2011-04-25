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Dünya

SURİYE'DE GÖSTERİLER: 5 ÖLÜ LEFKOŞA (A.A)

25 Nisan 2011 14:53

-SURİYE'DE GÖSTERİLER: 5 ÖLÜ LEFKOŞA (A.A) - 25.04.2011 - Suriye'nin Dera kentinde 5 kişinin öldüğü bildirildi. Görgü tanıkları, bu sabah zırhlı araçların desteğinde çok sayıda güvenlik görevlisinin girdiği Dera kentindeki gösterilerde en az 5 kişinin öldüğünü aktardı. İnsan hakları eylemcileri, telefonla yaptıkları açıklamada, 3 binden fazla güvenlik görevlisinin girdiği kentte ölü ve yaralılar olduğunu belirtmiş, ancak ölenlerin sayısını bilemediklerini, cesetlerin sokaklarda yattığını söylemişti.

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