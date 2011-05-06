-SURİYE'DE GÖSTERİLER: 21 ÖLÜ AMMAN (A.A) - 06.05.2011 - Suriye'de yönetim karşıtı gösterilerde bugün çoğu Humus'ta en az 21 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Suriye Ulusal İnsan Hakları Örgütünün Başkanı Ammar Kureybi, şu ana kadar Hama'da 6, ülkenin orta kesimlerindeki Humus kentinde ise 15 kişinin öldüğünün teyit edildiğini belirtti. Ayrıca, Suriye gizli polisinin, ülkedeki yönetim karşıtı protestoların önde gelen isimlerinden din adamı Mueyz El Hatib'i gözaltına aldığı bildirildi. Bağımsız İslami Medeniyet Cemiyeti'nin Başkanı Hatib geçen ay yaptığı bir konuşmada, Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın devrilmesi halinde ülkedeki tüm azınlıklara saygı gösterileceğini söylemişti. Hatib, "Herkes için özgürlük istiyoruz. Her Sünni, Alevi, İsmaili ve Hristiyan için. İster Arap olsun ister Kürt" demişti.