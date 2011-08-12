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Dünya

Suriye'de gösteriler: 10 ölü ANKARA (A.A)

12 Ağustos 2011 19:39

-Suriye'de gösteriler: 10 ölü ANKARA (A.A) - 12.08.2011 - Suriye'nin birçok kentinde cuma namazından sonra protesto gösterilerinin düzenlendiği, gösterilerde 10 kişinin öldüğü bildirildi. El Cezire televizyonu, başkent Şam ve çevresi ile Humus, Dera, Lazkiye, Halep, İdlib ve Kamışli kentlerinde yönetim karşıtı gösterilerin düzenlendiğini, düzenlenen gösterilerde protestoculara ateş açıldığını, Halep, Hama ile Şam'ın Duma ve Haresta banliyölerinde ve Humus'ta toplam 10 kişinin öldüğünü aktardı. Televizyon kanalı, ülkedeki muhaliflerin ise bugünü ''Allah'tan başka kimseye diz çökmeyeceğiz cuması'' diye adlandırdıklarını duyurdu.

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