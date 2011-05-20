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Dünya

SURİYE'DE GÖSTERİCİLERE GERÇEK MERMİ AMMAN (A.A)

20 Mayıs 2011 17:39

-SURİYE'DE GÖSTERİCİLERE GERÇEK MERMİ AMMAN (A.A) - 20.05.2011 - Suriyeli güvenlik güçlerinin, Humus kentinde demokrasi yanlısı gösteri düzenleyen protestocuları dağıtmak için gerçek mermi kullandığı bildirildi. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, güvenlik güçlerinin Humus'ta iki ayrı noktada toplanan göstericilere gerçek mermiyle müdahale ettiklerini açıkladı.  Örgüt, sahil kenti Banyas, Kamışlı ve başkent Şam'ın güney banliyösü Hacer El Esvad'da da binlerce kişinin katılımıyla gösteriler düzenlendiğini duyurdu.  

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