-SURİYE'DE GERGİNLİK TIRMANIYOR ŞAM (A.A) - 24.03.2011 - Suriye'nin Dera kentinde, hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçleri tarafından öldürülen 9 kişinin cenazesine 20 bin kişinin katıldığı bildirildi. Görgü tanıkları, Reuters ajansına yaptıkları açıklamada, Dera'da düzenlenen cenaze törenine katılan yaklaşık 20 bin kişinin, kentin güneyindeki mezarlıkta, "Özgürlük" ve "Şehitlerin kanı yerde kalmayacak" sloganları attıklarını söylediler. Öte yandan Dera kentinde dün 100 kişinin öldüğünü belirtti. AFP'ye açıklama yapan bölgedeki insan hakları savunucuları ve görgü tanıkları, polisin açtığı ateşte dün 100 kişinin öldüğünü belirttiler. Suriye'nin Dera kentindeki bir hastane yetkilisi bu sabah Reuters ajansına yaptığı açıklamada, hastaneye, güvenlik güçleriyle çıkan çatışmalarda ölen 25 protestocunun cesedinin getirildiği bildirmişti.