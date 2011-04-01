-SURİYE'DE GERGİN CUMA ŞAM (A.A) - 01.04.2011 - Suriye'de radyo ve televizyon kanallarında, "cuma namazından sonra silahlı provokatörlerin halka ateş açabileceği" uyarısında bulunuluyor. Yapılan çağrılarda, halka dikkatli olmaları ve şüpheli şahısların güvenlik güçlerine bildirilmesi isteniyor. Der'a kentinde başlayan olayların ardından, şüpheli durumların bildirilmesi için oluşturulan ihbar hatlarının numaraları radyo ve televizyonlarda sık sık yayınlanıyor. Resmi haber ajansı SANA, dün gece Şam kırsalındaki bazı yerleşim birimlerinde "silahlı iki grubun, ihbar üzerine yakalandığını" duyurdu. "Silahlı provokatörlerin bazı yerleşim birimlerinde halka ateş açtıkları, iş yerlerini soydukları, kamu malı bir aracı çaldıkları ve kundaklama eylemlerine karıştıkları" belirtildi. Yakalanan kişi sayısı ve uyruklarına ilişkin bilgi verilmeyen haberde, "bu kişilerin sorgularında insanların toplu halde bulundukları yerlerde ateş açmak üzere hazırlandıklarını itiraf ettikleri" kaydedildi. Lazkiye kentinde geçen hafta meydana gelen olaylar sırasında, yabancı uyruklu bazı silahlı kişilerin yakalanması provokatör iddiasını güçlendirdi. Bu gelişme, ülkede yabancılara karşı şüpheci bir yaklaşımın ortaya çıkmasına neden oldu. Lazkiye ve Şam'da bazı mahallelerde mahalle sakinleri tarafından barikatlar kurulduğu, daha önce olay çıkan yerlerde ise mahalleye girişlerde yabancıların kimliklerinin kontrol edildiği belirtiliyor. Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği de internet sitesinde yayımladığı duyuruda, ülkede bulunan Türklerin pasaportlarını sürekli yanlarında taşımaları ve gerekli hallerde göstermelerini tavsiye etti.