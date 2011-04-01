T24 LogoT24 Logo
Dünya

SURİYE'DE GERGİN CUMA ŞAM (A.A)

01 Nisan 2011 14:24

-SURİYE'DE GERGİN CUMA ŞAM (A.A) - 01.04.2011 - Suriye'de radyo ve televizyon kanallarında, "cuma namazından sonra silahlı provokatörlerin halka ateş açabileceği" uyarısında bulunuluyor. Yapılan çağrılarda, halka dikkatli olmaları ve şüpheli şahısların güvenlik güçlerine bildirilmesi isteniyor. Der'a kentinde başlayan olayların ardından, şüpheli durumların bildirilmesi için oluşturulan ihbar hatlarının numaraları radyo ve televizyonlarda sık sık yayınlanıyor.  Resmi haber ajansı SANA, dün gece Şam kırsalındaki bazı yerleşim birimlerinde "silahlı iki grubun, ihbar üzerine yakalandığını" duyurdu. "Silahlı provokatörlerin bazı yerleşim birimlerinde halka ateş açtıkları, iş yerlerini soydukları, kamu malı bir aracı çaldıkları ve kundaklama eylemlerine karıştıkları" belirtildi. Yakalanan kişi sayısı ve uyruklarına ilişkin bilgi verilmeyen haberde, "bu kişilerin sorgularında insanların toplu halde bulundukları yerlerde ateş açmak üzere hazırlandıklarını itiraf ettikleri" kaydedildi. Lazkiye kentinde geçen hafta meydana gelen olaylar sırasında, yabancı uyruklu bazı silahlı kişilerin yakalanması provokatör iddiasını güçlendirdi. Bu gelişme, ülkede yabancılara karşı şüpheci bir yaklaşımın ortaya çıkmasına neden oldu. Lazkiye ve Şam'da bazı mahallelerde mahalle sakinleri tarafından barikatlar kurulduğu, daha önce olay çıkan yerlerde ise mahalleye girişlerde yabancıların kimliklerinin kontrol edildiği belirtiliyor. Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği de internet sitesinde yayımladığı duyuruda, ülkede bulunan Türklerin pasaportlarını sürekli yanlarında taşımaları ve gerekli hallerde göstermelerini tavsiye etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24