-Suriye'de gergin bekleyiş İSTANBUL (A.A) - 31.01.2012 - BM Güvenlik Konseyi’nden çıkacak karar ve Şam’daki saldırılar arasında sıkışan Suriye’de gergin bekleyiş devam ediyor. Güvenlik Konseyi, Arap Birliği tarafından önerilen ve Batı ülkeleri tarafından desteklenen kararı tartışmak için bugün toplanıyor. Arap Birliği’nin BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu karar metninde, Suriye’de erken seçimin yapılması ve Ulusal Birlik Hükümeti’nin kurulması için Beşşar Esad’ın görevini yardımcısına teslim etmesi çağrısında bulunuluyor. Suriye’de incelemelerde bulunan ve görevleri askıya alınan Arap Birliği gözlemcilerinin de BM Güvenlik Konseyi’ne Suriye’deki durumla ilgili bir brifing vereceği bildirildi. Bu arada, diplomatik girişimler sürerken, Suriye’de çatışmalar ve şiddet olayları da devam ediyor. Suriyeli muhalifler, Şam ve Humus’ta Özgür Suriye Ordusu ile Suriye güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda yüzlerce kişinin öldüğünü açıkladı. Muhalifler, Humus’un Kerm El Zeytun mahallesinde katliam yaşandığını belirtti. Özgür Suriye Ordusu’nun da Şam’da savaş için hazırlık yaptığı kaydedildi. Suriyeli muhalif gruplar, Esad yönetiminin Şam’da büyük bir katliam girişiminde bulunabileceği uyarısında bulundu. Şam banliyölerinde geniş tutuklama eylemlerinin başladığını belirten muhalifler, herkesin tedirgin olduğunu açıkladı.