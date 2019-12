-SURİYE'DE GELENEKSEK CUMA GÖSTERİLERİ BEYRUT (A.A) - 24.06.2011 - Suriye'de son zamanlarda her cuma olduğu gibi bugün de Devlet Başkanı Beşşar Esad rejiminin yıkılmasını isteyen on binlerce gösterici sokakları doldurdu. Suriye'deki gösterileri düzenleyen ve takip eden Yerel Koordinasyon Komiteleri üyeleri ve eylemciler tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Kamışlı, Dera, Hama, Deyir el Zor ile Amuda kenti ve diğer vilayetlerde on binlerce kişinin gösteri yaptığı belirtildi. İnsan hakları eylemcileri, güvenlik güçlerinin protestoları bastırmak için gösteri yapılması beklenen yerlerde askeri varlığını artırdığını, askeri kamyonların başkent Şam'ın banliyöleri Zebadanı ve Barzeh'de konuşlandırıldığını, ülkenin orta kesimlerindeki Humus kentinde ise merkeze giden tüm yolların kapatıldığını söyledi. İnsans hakları eylemcisi Mustafa Osso, bölge sakinlerinin açıklamalarına dayanarak, Suriye ordusunun Türkiye sınırında varlığını artırdığını ve kontrol noktaları oluşturduğunu ifade etti. Osso, sınırın Suriye tarafından sadece birkaç bin kişinin kaldığını, diğerlerinin ise Türkiye'ye kaçtığını ifade etti. Osso, son iki günde 100 kişinin tutuklandığını da vurguladı. Suriyeli muhaliflere göre 100 gündür olayların devam ettiği Suriye'de 1400 kişi hayatını kaybetti. Suriye'nin yerel medya mensuplarına getirdiği kısıtlamalar ve birkaçının dışında yabancı gazetecilerin çalışmasını yasaklaması dolayısıyla ülkedeki çatışmalarda ölen, yaralanan ve tutuklanan kişilerin sayısı hakkında sağlıklı bilgi edinilemiyor.