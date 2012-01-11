-Suriye'de Fransız gazeteci öldü ŞAM (A.A) - 11.01.2012 - Suriye hükümetinin misafiri olarak Humus kentine götürülen yabancı gazeteciler ağır silahlarla yapılan bir saldırıya hedef oldu, bir Fransız gazeteci hayatını kaybetti. Görgü tanıkları ve AA'ya bilgi veren yetkililer, havan topu mermisinin kentteki bir gösteriyi görüntüleyen ve röportaj yapan bir grup gazetecinin yakınına düştüğünü belirtti. Şam'daki AA muhabirinin sorusu üzerine bir Enformasyon Bakanlığı yetkilisi, ölen Fransız gazetecinin yanı sıra iki gazetecinin de yaralandığını doğruladı ancak ayrıntı vermedi.