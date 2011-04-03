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Dünya

SURİYE'DE ESKİ TARIM BAKANI HÜKÜMETİ KURACAK ŞAM (A.A)

03 Nisan 2011 20:13

-SURİYE'DE ESKİ TARIM BAKANI HÜKÜMETİ KURACAK ŞAM (A.A) - 03.04.2011 - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, eski Tarım Bakanı Adil Sefer'i yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, geçen günlerde Başbakan Naci Itri başbakanlığındaki kabinenin istifasını kabul etmiş, yeni hükümet kurulana kadar istifa eden kabinenin görevine devam edeceği bildirilmişti. Meclis ise bazı yasaların değiştirilmesine yönelik çalışmaları yürüten komisyonların hazırlayacağı kanun tasarılarını görüşmek üzere 2 Mayısta olağanüstü toplantıya çağrılmıştı.

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