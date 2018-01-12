T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suriye'de el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 ölü, 1 yaralı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- SURİYE’nin Halep kentine bağlı Rai bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

12 Ocak 2018 17:47

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- SURİYE’nin Halep kentine bağlı Rai bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Kilis\'in Elbeyli ilçesinin Çobanbey köyünün karşısında bulunan Suriye’nin Rai bölgesinde terör örgütü DEAŞ\'ın çekilmeden önce döşediği el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamanın olduğu bölgedeki bir Suriyeli yaşamını yitirirken, ağır yaralanan bir Suriyeli ise ambulansla sınır hattına ulaştırıldı. Burada kurulu olan Sıhhi Tahliye noktasında ilk müdahalesi yapılan yaralı daha sonra ambulansla Kilis Devlet Hastanesi\'ne getirildi.
FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ReşitDHA SURİYEnin HalepRaiKilis ElbeyliSuriyenin RaiDEAŞPatlamanınSuriyeliBuradaSıhhi TahliyeKilis Devlet HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24