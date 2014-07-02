'Suriye'de düşürülen uçak Türkiye’den verilen talimatla sınır ihlali yaptı'

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin Suriye’de vurulan ve iki Türk pilotun hayatını kaybettiği uçakla ilgili, "O uçağı Suriye düşürmedi. Türkiye’den verilen talimatla sınır ihlali yaptırıldı" dedi.

Bugün TV'de yayınlanan "Erkam Tufanla Analiz" programında Erkam Tufan'ın sorularını yanıtlayan Gürsel Tekin, "Önümüzdeki günlerde gizlilik yasağı kalkarsa Suriye'de düşürülen Türk uçağıyla ilgili daha detaylı anlatırım" ifadesini kullandı.

Gürsel Tekin'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

O uçağa ne olduğunu ben sorayım size, ne oldu o uçak?

Türkiye’nin gücünü test etmeyin diyenlere soruyorum kim düşürdü bu uçağı?

Sizde bilgi var mı?

Elbette bu bilgi var. Dosyaya gizlilik konmuş. Her şeyi yasakladıkları için böylesi bir yasaklı dönemde Ekmel Bey olur mu olmaz mı tartışması doğrusu Türkiye acısından Türkiye’nin gerçeklerini bilememek demektir. Yani bir uçağımız düşüyor iki tane pilotumuz şehit oluyor ve bununla ilgili kamuoyunun bilmesi gerekiyor.

Gürsel Tekin bunu Suriye düşürmedi mi kim düşürdü?

Valla onu da açıklasınlar…

Sizde bilgi var mı? Varsa açıklayın.

Elbette var şuanda açıklayamam dosyada gizlilik olduğu için açıklamak istemiyorum. Ama ben iktidar partisinin mutlaka açıklamasını istiyorum.

Suriye düşürmedi mi? Önce onu öğreneyim Suriye düşürmedi mi?

Bir rivayete göre öyle değil.

Yani öyle değil ne demek? Suriye düşürmedi mi?

Yani bilgiler öyle… Bilgiler öyle söylüyor.

Başka bir ülke mi düşürdü?

Bilemiyorum iste onu da AKP yetkilileri açıklasın çünkü daha geçen hafta bir on gün on beş gün önce dava devam ediyordu dava ne durumda onu bilmiyoruz. En azından kamuoyunun ailelerin iki tane şehit düşmüş pilotun ailesine ne olup olmadığının bilgisini verelim. Bakin koordinatlara baktığınızda koordinatlarda pilot konuşmaları var.

Ne diyor o konuşmalarda?

Diyor ki biz sınır ihlali yaptık… Gidin diyor…

Kim bu gidin diyen?

Niye gönderdiniz? Gönderme gerekçenizin ne olup olmadığını bilmeden… Ben Suriye sınırına giriyorum diyor… Hattın öbür tarafında kişi girin diyor.

Dahası var mı?

Dahası da var tabi…

Onu da anlatın…

Anlatamam şu anda, dahası dosyada. Bu önümüzdeki günlerde gizlilik yasağı kalkarsa o zaman anlatırım.

"Geçenlerde akşam gazetesinde bir haber çıktı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin paşaların ve generallerin yarısı paralelci dediler. Bunun üzerine hemen cumhurbaşkanlığından bir açıklama geldi ve kınandı. Sonra ağır bir cevap da Genelkurmay'dan geldi. Bu haber ret diye verildi. En son Başbakanlık'tan bir açıklama geldi."

Soru şu şimdi biraz daha Ak Parti’ye yakınlığıyla bilinen Akşam gazetesinde Ak Parti’ye rağmen atılabilir mi?

Biraz değil Ak Parti’nin kendisinin. TMSF’de gazetenin televizyonun nasıl alındığını TMSF ile ilgili suç duyurusunda bulundum. Bir buçuk yıl önce siz Digitürk'ü alıyorsunuz halen satmıyorsunuz. Niye satmıyorsunuz? Herkese silah olarak kullandınız.

Bu organize işler gibi bir ekibi var AKP’nin önce bu koordinasyonu yaparlar ve bu koordinasyonu kendi havuz medyasında kamuoyuna yansıtırlar. Kamuoyunu buna inandırmaya çalışırlar sonrada operasyon yaparlar bütün bu kirlilikler hep böyle devam etmiştir.

‘Eğer verdikleriniz tamamı yasal değilse suçu siz işlemişsiniz. Yasalsa neye göre alıyorsunuz’?

Bir şey daha söylemek istiyorum. Çok önemli. Bu başbakan çıktı ekranların karsısına; diyor ki “siz paralel yapıya ne verdiyseniz geri alacaksınız.” Bir kere soru bir, eğer verdikleriniz tamamı yasal değilse suçu siz işlemişsiniz. Yasalsa neye göre alıyorsunuz?

'Soma Faciasında şehit Olan Madencilerin 73 tanesi AKP’ye üye yapılmış'

Bizim İstanbul milletvekilimiz Mahmut Tanal İstanbul Başsavcılığı’na bir dilekçe vermiş hayatını kaybeden şehitlerin siyasi parti adaylığı var mı, yok mu?

Çok enteresan hani yaşarken çok saygı duymayabilirsiniz ama ölen insanlara hayatını kaybeden insanlara ve hepsi de sizin partinizin üyesi olan insanlara sahip çıkmak hem insani hem de özellikle Ramazan ayında bir temel bir görevdir.

'Mahmut Bey'e verilen cevap…'

Üç tane CHP’li varmış, iki tanesini istifa ettirmişler, sadece bir CHP’li kalmış o yürekli CHP’li Allah rahmet eylesin kimse ona da bir bakacağız ve altı tane MHP’li iki tanede demokrat partili üye var geri kalan 73 tane AKP’ye üye.