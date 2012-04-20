'Suriye'de durum çok tehlikeli'

Ateşkesin uygulanmasını izlemek üzere gözlemcilerin gönderilmesi konusunda BM ile Suriye hükümeti arasında prensip anlaşması imzalandı ama Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon riskin hala çok büyük olduğunu söylüyor.

Genel Sekreter ateşkes gözlemcilerinin her yere gidebilmesi ve helikopter kullanmasını temin etmekle yükümlü olduğunu vurguladı. Reuters haber ajansı Şam ile imzalanan anlaşmada gözlemcilerin uçak kullanıp kullanamayacağına açıklık getirilmediğini belirtiyor. Gözlemcilerin Suriye yetkilileriyle varılan anlaşmaya göre ne kadar seyahat özgürlüğüne sahip olacağı da bilinmiyor.

BM Genel Sekreteri gözlemci sayısının üç ay içersinde 300'e kadar çıkarılacağını söyledi.

Bazı muhabirler gelecek hafta gözlem misyonu konusunu görüşecek olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, durum kötüleşmeye devam ederse, silahsız gözlemci göndermeye cesaret edemeyebileceğini düşünüyor.

Ban gözlemcilerin konuşlandırılmasının risk içerdiğini kabul etti ancak görevi iyi tanımlanmış ve yeterli yetkilerle donatılmış bir BM gözlem gücünün durumun düzelmesine katkıda bulunabileceği inancını ifade etti.

Genel Sekreter Ban ayrıca Suriye hükümetini, BM'ye bağlı örgütlerin büyük bir insanı yardım operasyonu başlatmasına izin vermeye çağırdı.

Ban tahminen 1 milyon insanın ülkedeki çatışmalar sonucu yardıma muhtaç duruma geldiğini tahmin ediyor.

Annan anlaşmadan memnun

Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin Suriye özel temsilcisi Kofi Annan'ın sözcüsü, anlaşmanın, gözlemcilerin işlevi ve Suriye hükümetinin sorumulukları konusuna açıklık getirdiğini bildirdi. Annan'ın sözcüsü bu anlaşmanın önemini vurguladı; fakat alınması gereken yolun hala uzun olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Hilary Clinton, Suriye konusunu görüşmek üzere bugün Paris'te diğer ülkelerin

dışişleri bakanları ile biraraya gelecek.Annan'ın sözcüsünün açıklamasında, "Suriye halkının meşru kaygılarına ve taleplerine cevap vermek için gereken Suriye güdümlü ve Suriye'nin sahiplendiği gerçek bir diyaloğa varmak için zor kısım hala önümüzde duruyor" denildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise bu hafta Suriye'ye gelen ilk gözlemci grubundan bir temsilci ile Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal el-Mekdad arasında anlaşma imzalandığı belirtildi. Açıklamada, "bu anlaşma, Suriye'nin Annan planını başarıya ulaştırma ve Suriye'nin egemenlik hakkına saygılı bir biçimde BM gözlemci misyonuna kolaylık sağlama çabasının bir parçasıdır" denildi.

Annan'ın ofisinden yapılan açıklamada ise anlaşmaya varıldığı doğrulanarak Suriyeli muhalif gruplarla da görüşme halinde olunduğu belirtildi.