-Suriye'de dün 70'ten fazla kişi öldü ŞAM (A.A) - 15.11.2011 - Suriye'de dün yaşanan çatışma ve operasyonlarda 70'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, dün ülkenin değişik bölgelerinde, muhaliflerle güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda ve operasyonlarda ölenlerin sayısının 70'i geçtiğini belirtti. Örgüt, ölenlerin sivil, güvenlik güçleri mensubu ve saf değiştiren askerlerden oluştuğunu ifade etti. Öte yandan Suriye resmi haber ajansı SANA, dün Dera ve İdlib kentlerinde silahlı grupların güvenlik güçlerine saldırması ve ardından yaşanan operasyonlarda iki güvenlik görevlisi ve birçok silahlı kişinin öldüğünü kaydetti.