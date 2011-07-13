-SURİYE'DE DOĞALGAZ BORU HATTINA SALDIRI AMMAN (A.A) - 13.07.2011 - Suriye'nin doğusunda iki doğalgaz boru hattına bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi. Yerel kaynaklar, Suriye'nin doğusunda Irak sınırına yakın ve çok sıkı korunan el Tayana ve Busaira bölgelerindeki iki ufak doğalgaz boru hattına dün gece bombalı saldırı düzenlendiğini ve saldırıda boru hatlarının zarar gördüğünü belirtti. Bu bölgelerde Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad yönetimi aleyhinde geniş kapsamlı gösterilerin düzenlendiği ve Esad yönetimine karşı gösterilerin başlamasından bu yana ilk kez ülkenin bir petrol tesisine saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.