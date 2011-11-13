-Suriye'de diplomatik misyonlara saldırı AMMAN (A.A) - 13.11.2011 - Arap Birliği'nin Suriye ile ilgili yaptırım kararlarını açıklamasının ardından Suriyeli göstericilerin başkent Şam ve Lazkiye'deki çeşitli diplomatik misyonlara sopa ve kesici aletlerle saldırdıkları bildirildi. Reuters haber ajansının kent sakinlerinin ifadelerine dayandırarak verdiği haberde, göstericilerin hedefi olan binaların arasında Şam'daki Suudi Arabistan büyükelçiliğinin ve Lazkiye'deki Fransız konsolosluğunun da bulunduğu belirtildi. Öte yandan, Şam'daki Suriyeli bir diplomatik kaynağın da saldırıları doğruladığı kaydedildi. Arap Birliği dışişleri bakanlarının Mısır'ın başkenti Kahire'de dün yaptıkları toplantıda Suriye'yle ilgili bir dizi yaptırım kararı alınmıştı. Toplantıda Arap Birliği üyesi 18 ülke kararlar leyhine oy verirken, Irak çekimser kalmış, Lübnan ve Yemen ise karşı oy kullanmıştı.