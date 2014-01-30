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Dünya

'Suriye'de devlet başkanlığı seçimleri gerçekleşmeyebilir'

Suriye'dn 'şiddet ortamının hakim olduğu böyle bir atmosferde seçimin hayata geçirilebileceğini tasavvur etmek çok zor' açıklaması geldi

30 Ocak 2014 11:06

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'in başdanışmanı Buseyne Şaban, şiddet ortamının hakim olduğu Suriye'de yaz aylarında yapılacağı duyurulan devlet başkanlığı seçimlerinin gerçekleşmeyebileceğini belirtti.

AP haber ajansına yaptığı açıklamada yaz aylarında yapılacağı duyurulan devlet başkanlığı seçiminin gerçekleşmeyebileceğinin ilk sinyalini veren Şaban, "Eğer şimdi bu konu üzerinde düşünürseniz, böyle bir atmosferde seçimin nasıl hayata geçirilebileceğini tasavvur etmek çok zor. Mantıklı olan şiddeti durdurmaya çalışmak ve ardından da siyasi süreci başlatmak. Ülkenin ihtiyaç duyduğu şey: ister parlamento ister devlet başkanlığı seçimi olsun bunu başarmak için sulh ve sükunu sağlamanız gerekir" değerlendirmesinde bulundu.

Şaban, yaptığı açıklamada, "Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın seçime yine katılmaması için bir neden görmediği" şeklindeki sözlerini bir kez daha tekrarladı.

 

'Geçici hükümet kabul edilemez'

 

Muhaliflerin geçici bir hükümet kurulması yönündeki ısrarlarına, Suriye hükümetinin karşı olduğunu vurgulayan Şaban, buna karşılık siyasi rakiplerin de temsil edilebileceği bir milli birlik hükümeti kurulmasını zaman içinde kabul edebileceklerini ifade etti. Şaban, "Dünyada geçici hükümet diye adlandırılan hiçbir şey yoktur. Geniş tabanlı bir ulusal birlik hükümeti kurulmasına karşı çıkmayız" ifadesini kullandı.

Şaban, söz konusu açıklamayı, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonunun (SMDK) sözcüsü Luey Safi ve BM-Arap Birliği Özel Temsilcisi El Ahdar el-İbrahimi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptı.

 

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