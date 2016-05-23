Suriye’de dehşet günü



Suriye'nin batısında Akdeniz kıyısındaki Tartus ve Cebele kentlerinde art arda meydana gelen saldırılarda 100'ün üstünde kişinin öldüğü bildiriliyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırılarda yüzün üstünde kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Örgüt, toplamda en az beş intihar saldırısı ve iki otomobil bombası saldırısı gerçekleştiğini bildirdi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre Cebele'de en az 53, Tartus'ta da 48 kişi hayatını kaybetti.

Suriye devlet televizyonu ise saldırılarda en az 65 kişinin öldüğünü duyurdu. Tartus'ta patlayıcı yüklü otomobille düzenlenen saldırıdan birkaç dakika sonra intihar saldırısı gerçekleştiği bildirildi.

Lazkiye'nin 25 kilometre güneyindeki Cebele kentinde de dört patlama meydana geldiği, bir intihar saldırganı hastaneyi hedef alırken, üç tane de roketin infilak ettiği kaydedildi.

Ağırıklı olarak Esad rejimi taraftarlarının yaşadığı bölge genelde sakin olarak biliniyor. Rusya'nın Tartus'ta bir deniz üssü, Lazkiye vilayetinde de hava üssü bulunuyor.

IŞİD ile bağlantılı Amak haber ajansı, Suriye'deki iki kentte düzenlenen saldırıların IŞİD militanları tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi. Tek cümlelik haberde ayrıntı yer almadı.