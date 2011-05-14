Suriye'de dehşet

T24 - Suriye’nin Dera kentinde 27 Nisan'da çekildiği iddia edilen kareler olayı görenlerin kanını dondurdu.



27 Nisan'da çekilen görüntülerde, bir anne ile oğlu motosikletle hastaneye giderken keskin nişancılara hedef oluyor. Çevredekiler, bir yandan keskin nişancıların kurşunlarından kurtulmaya çalışırken, bir yandan da vurulduktan sonra kanlar içinde yere düşen anne-oğlu yolun kenarına çekmeye çalışıyor.







Ancak yaralının kurtarılmasına bile müsaade etmeyen keskin nişancılar ateş etmeye devam ediyor. Anneyi kenara çeken muhalifler daha sonra oğlunu kurtarmak için amansız bir mücadele veriyor. İp atarak yolun iki tarafından yaralıya ulaşmaya çalışıyorlar. Uzun uğraşlar sonunda yaralıyı içeri çekmeyi başarıyor.