Suriye'de cuma namazı sonrası 5 ölü

T24- Suriye'de farklı bölgelerindeki hükümet karşıtı eylemlerde en az 5 gösterici öldü. Geçen hafta Cuma namazı sonra 40 kişi ölmüştü.

Her Cuma olduğu gibi bugün de Cuma namazı sonrasında Suriye genelinde hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor. Geçen hafta 40’ı aşkın kişinin öldüğü gösterilerden sonra bugünkü gösterilerde de kan aktı.

İsyanın merkezi olan Dera kenti yakınlarındaki Dael kasabasındaki eylemlerde güvenlik güçleri göstericilere gerçek mermilerle müdahale etti. Görgü tanıkları en az 3 göstericinin öldürüldüğünü belirtti. Ülkenin güneyindeki Der el Zor bölgesindeki gösterilerde de 2 kişinin öldüğü haber verildi. Haber ajansları Lübnan sınırı yakınlarındaki Zabadani kasabasında da 5 muhalifin yaralandığını duyurdu.

Suriye'deki muhalif grup Yerel Koordinasyon Komiteleri de, güvenlik güçlerinin ülkenin güneyindeki bir köyde gece düzenlenen gösteriye açtığı ateşte 4 kişi öldüğünü açıkladı. Gruptan yapılan açıklamada, can kayıplarının Deyil'de olduğu belirtildi.

Gösteriler gece yapılıyor

Laskiye, Banyas, Cable, Hama ve Humus'la ülkenin kuzeyindeki Idlib'de de gece yarısından sonra ve sabah saatlerinde gösteriler yapıldığı kaydedildi. Suriyeliler, son günlerde güvenlik güçlerinin daha az olduğu gece saatlerinde gösteriler yapıyor.

Suriye, geçtiğimiz Cuma şu ana kadarki en kanlı protesto gösterilerine tanık olmuştu. Gösteriler sırasında 40'dan fazla kişi ölmüştü.